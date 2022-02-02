فرنسا تبدأ فى رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية، فإن هذا القرار يأتى بعد قرار إنجلترا والدانمارك بتخفيف قيود كورونا وأيضا بعد جدول زمنى من مرحتين تم الإعلان عنهما فى نهاية شهر يناير الماضى.

وأضافت القناة أن القرارت تشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والتخلى عن التدابير المفروضة فى الأماكن المفتوحة للجمهور ولا سيما فى الملاعب والمؤسسات الثقافية، كما لم يعد العمل عن بعد مفروضا ولكن يوصى به فقط.

ومن المقرر إعادة فتح النوادى الليلية التى أغلقت أبوابها منذ 10 ديسمبر الماضى فى 16 فبراير الجارى وسيتم السماح مرة أخرى بالحفلات الموسيقية الدائمة التى يستطيع الحضور فيها أن يقف، ولم تجعل الحكومة الفرنسية رفع هذه القيود مشروطا بتطور الوضع الصحى للوباء فى البلاد.

وكانت فرنسا قد سجلت أكثر من 416 ألف إصابة فى أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا و357 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن فرنسا سجلت منذ ظهور الوباء 19 مليونا و100 ألف إصابة و129 ألف وفاة.