بحصيلة قياسية جديدة.. كورونا يتوحش فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بولند إن" فى نشرتها بالإنجليزية، أن الحالات النشطة تبلغ 810 آلاف و409 حالات، فيما بلغ إجمالى عدد المتعافين 4 ملايين و65 ألفا و159 شخصا.

وقد بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة فى بولندا منذ بداية تفشى الوباء 4 ملايين و981 ألفا و321 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 105 آلاف و753 حالة