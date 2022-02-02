بحصيلة قياسية جديدة.. كورونا يتوحش فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بولند إن" فى نشرتها بالإنجليزية، أن الحالات النشطة تبلغ 810 آلاف و409 حالات، فيما بلغ إجمالى عدد المتعافين 4 ملايين و65 ألفا و159 شخصا.
وقد بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة فى بولندا منذ بداية تفشى الوباء 4 ملايين و981 ألفا و321 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 105 آلاف و753 حالة
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