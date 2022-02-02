الرئيس الأوكرانى: لا نريد الحرب ونسعى للسلام

جدة - نرمين السيد - وكانت موسكو بدأت تعزيزات عسكرية على حدود أوكرانيا منذ ربيع عام 2021، ثم فى الخريف وصلت المعدات الثقيلة كالمدفعية وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات قبل أن تبدأ المرحلة الدبلوماسية الحالية.
وفى أعقاب ذلك نقلت مزيداً من القوات المتنقلة تقدّر بحوالى ثلث المجموعات القتالية التابعة للجيش الروسى إلى المناطق الحدودية الأوكرانية، وهو ما أثار مخاوف الغرب وزاد الأمور تعقيدا، وذلك وفقاً لبيانات الاستخبارات الأمريكية.
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