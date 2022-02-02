اختطاف وتعذيب وحرق.. تقرير حقوقى يكشف انتهاكات الحوثى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات "الحوثى" ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء قسرى وتعذيب للمعتقلين فى اليمن، بينهم نساء وأطفال وجعلهم دروعا بشرية لهم، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2021.





وأوضحت الشبكة فى تقرير لها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء - بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفى طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 إمرأة، و92 حالة إخفاء قسرى بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة فى محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، البيضاء، والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران. وأشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة اتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال فى السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتا إلى أن جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحى الكامل والحرق بالسجائر والاذلال، مؤكداً أن المليشيات الحوثة ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسى والاغتصاب.

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