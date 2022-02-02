أسوشيتد برس: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الحوثيين هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن فى وقت سابق أن إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية كمنظمة إرهابية دولية، هى مسألة قيد النظر.

وفى السياق نفسه، رحبت بعثة الإمارات لدى الولايات المتحدة فى واشنطن فى تغريدة على حسابها فى تويتر، بتصريح بايدن بشأن إعادة ميليشيات الحوثى إلى قائمة الإرهاب.