العراق يدعو إلى التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوتر بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية العراقية فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس دائرة أوروبا وكالة الوزير المفوض طارق عادل الشاهر، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية فى بغداد إلكساندر بورافجينكوف، حيث تم التأكيد على موقف العراق الداعى إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، والنأى عن الخلافات سواء بين أوكرانيا وروسيا أو بين الدول الأخرى، من خلال التزام العراق موقفا محايدا من النزاع بين الدول.

وأكد الشاهر خلال اللقاء أهمية مواصلة عقد الاجتماعات الخاصة بالمشاورات السياسية المزمع انعقادها؛ خلال الربع الأول من العام 2022 بين العراق وأوكرانيا، وعلى أهمية تفعيل اجتماعات اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة، فى دورتها الخامسة خلال النصف الأول من العام الحالى، وضرورة تشجيع الزيارات الثنائية للمسؤولين فى كلا البلدين.

فيما استعرض بورافجينكوف تطورات الأوضاع الداخلية فى بلاده، مشيرا إلى "جهود الحكومة الأوكرانية للتحرك على المجتمع الدولي بشأن التوترات الشديدة مع روسيا واحتمالات الحرب معها".

وأكد أهمية استخدام كل الوسائل الدبلوماسية لخفض التصعيد؛ وسحب القوات الروسية من حدود أوكرانيا، ومنع روسيا الاتحادية من أى اعتداء محتمل ضد أوكرانيا".