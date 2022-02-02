أبو الغيط: استقرار المنطقة يتطلب استعادة مسار سياسى لتسوية قضية فلسطين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها أبو الغيط قبيل مغادرته الأردن بعد زيارة استمرت يومين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء بأن أبو الغيط حظى خلال الزيارة باستقبال الملك عبد الله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط كان حريصا على الاستماع إلى رؤى ملك الأردن فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، وبالذات فيما يتعلق بالوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية فى اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلى على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضى إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصرى، وهو واقع لا يتمناه أى طرف.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط كان قد عقد كذلك جلسة محادثات مطولة مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى،تم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مجمل الوضع العربى فى ضوء التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة، وسبل تنشيط العمل العربى المشترك فى المرحلة القادمة.

ولفت المصدر إلى أن أبو الغيط استعرض فى محادثاته مع الوزير الصفدى حالة العمل العربى المشترك بشكل عام فى المرحلة الحالية، مؤكدا على وجه الخصوص أهمية تنشيط الحضور العربى فى البلدان التى تعانى الأزمات من أجل سد الفراغات التى تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ.