مقاتلة بريطانية تعترض طائرة غير معروفة دخلت أجواء البلاد

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "مترو" البريطانى، جرى رصد طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى وهى تنطلق نحو طائرة "مجهولة الهوية" قبالة ساحل إدنبرة، حيث كانت تتجه إلى شمال اسكتلندا ظهر اليوم الأربعاء، إذ نفذ سلاح الجو الملكى البريطانى مهمة "إنذار رد فعل سريع".

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