نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قياس برقم الهوية فقط 1443 نتائج كفايات المعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط نتائج قياس برقم الهوية لعرض نتائج كفايات المعلمين والمعلمات، كان عددا كبير من المعلمين والمعلمات قد خاضوا إختبارات من أجل الدخول في مهنة التدريس، ويترقب كل المعلمين والمعلمات ظهور نتائج كفايات المعلمين من خلال موقع قياس التابع للمركز الوطني قياس.

رابط نتائج قياس برقم الهوية فقط

يمكن لكل المعلمين والمعلمات معرفة نتائج الكفايات من خلال موقع قياس ومن خلال خطوات مبسيطة.

الدخول على موقع قياس الإلكتروني.

القيام بكتابة رقم الهوية ووضعها في المكان المخصص للسجل المدني.

القيام بإدخال كلمة السر المخصصة للحساب في موقع قياس.

القيام بإدخال رمز التحقق بالشكل الصحيح.

العمل على تسجيل الدخول.

هذا وتظهر لك النتائج العامة.

يتم إختيار عرض نتائج كفايات المعلمين والعمل على بحث.

سيتم ظهور نتائج قياس لك في المكان المخصص له.

ماهي اختبارات قياس للمعلمين

يعد اختبار قياس للمعلمين والمعلمات يقيس كفايات المعلمين والمعلمات من حيث المعارف والعلوم والمهارات التي تغطي كل الجوانب المخصصة لمهنة التعليم من خلال المعايير الوطنية المختلفة.

ويهدف الإختبار الإنتقائ والمفاضلة للوظائف التعليمية المختلفة كما يقيس اختبار الكفايات مدى انطباق المعايير المهنية على المتقدمين لمهنة التعليم، وشمل اختبار الكفايات اختبار عام وهو الذي يغطي كل الجوانب التربوية المختلفة وإختبار تخصص يغطي كافة المجالات الأساسية لعدد 28 تخصص.

الجدير بالذكر أن عددا من المعلمين والمعلمات قد أجروا اختبار الكفايات الخاص بالمعلمين والمعلمات، وتهدف مجموعة الإختبارات المقصودة إتاحة الفرصة لكل المعلمين والمعلمات إلى الإنضمام إلى الهيئة التعليمية بعد تحقيق أعلى درجات اختبارات الكفاية والتي يتم اختبار المعلمين من أجل اختيار أنسب أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين للإنضمام إلى الهيئة التوظيفية التعليمية.

هذا ويعد موقع قياس تابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب والذي يهدف إلى التنمية المستدامة سواء للمعلمين في الحقل التعليمي الحالي أو في حالة الإعلان عن وظائف جديدة للمعلمين والمعلمات والخاصة بإختبارات كفايات المعلمين والمعلمات من أجل إنتقاء أفضل المعلمين والمعلمات وهو مايصب لصالح الطلاب في النهاية من أجل العناية بكل أجيال الطلاب وتوفير معلمين مدربين على أعلى مستوى.