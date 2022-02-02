بالتقسيط 50,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل راتبك عبر إمكان

بالتقسيط لجميع العملاء السعوديين مبلغ تمويل يصل إلى 50,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بموافقة فورية لدى شركة إمكان التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي الذي يقدم التمويل الشخصي الميسر لخدمة المواطنين السعوديين بمزايا تمويلية متعددة منها الحصول على أفضل تمويل بالتقسيط الشهري الميسر لدى شركة إمكان للتمويل ولابد قبل التقديم الإلكتروني على التمويل المناسب توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل الميسر بالشركة داخل أراضي المملكة لعام 1443 هجريًا.

الشروط اللازمة للموافقة على تمويل إمكان الميسر لجميع السعوديين

للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان في السعودية لابد من توفير في البداية كافة المتطلبات والشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي ميسر من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة عن طريق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع أهم شروط الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط التمويل النقدي لدى شركة إمكان أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت شهري 5000 ريال للحصول على التمويل المصغر أو التمويل الميسر.

كذلك يجب إحضار تقرير سمة السعودي لجميع العملاء السعوديين عير شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

توفير إيضًا سجل ائتماني مناسب للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

يجب توفير حساب بنكي جديد لدى بنك الراجحي السعودي قبل القيام بالتقديم على تمويل شركة إمكان السعودي.

إيضًا يجب توفير فترة عمل تبدأ من ستة أشهر فأكثر من ذلك عن طريق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لعام 1443 هجريًا.

مميزات التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة