وظائف مدينة الأمير سلطان العسكرية 1443 بوزارة الدفاع لحملة الثانوية talents.msd.med.sa

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عمر شويل - جدة وظائف مدينة الأمير سلطان العسكرية 1443 لحملة الثانوية فأعلى، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط تقديم وظائف مدينة الأمير سلطان العسكرية 1443 والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، حتى يستطيع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف والتسجيل الإلكتروني عبر رابط التسجيل talents.msd.med.sa، رابط الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل في هذه الوظائف سرعة التسجيل في الوقت المحدد، مع ضرورة رفع كافة البيانات والأوراق الثبوتية اللازمة للاطلاع عليها من قبل اللجنة المكلفة بذلك.

فقد تم الإعلان عبر موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل العناصر، وفيما يلي نستعرض معكم رابط الالتحاق والتسجيل في هذه الوظائف، وموعد التقديم وما هي الوظائف المطلوبة وشروطها.

وظائف مدينة الأمير سلطان العسكرية 1443

يتم التسجيل الوظائف المطلوبة إلكترونياً وذلك منعاً للتزاحم والاختلاط والتعرض للإصابة بفيروس كورونا الخطير، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب الدخول على رابط الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

هذا الرابط في حال التسجيل على وظائف مساعد مواد – إدارة المستودعات.

وعلى هذا الرابط talents.msd.med.sa في حال التسجيل في وظيفة ميكانيكي – النقل وصيانة السيارات.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

رفع كافة البيانات والأوراق الثبوتية اللازمة مع طلب التسجيل الإلكتروني.

النقر على حفظ وبعد ذلك النقر على إرسال.

الوظائف والشروط المطلوبة

مساعد مواد – إدارة مستودعات.

– مكان العمل (مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض).

– الشروط (الثانوية العامة أو ما يعادلها – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال).

ميكانيكي – النقل وصيانة السيارات.

– المكان (الخدمات الصحية بوزارة الدفاع – الرياض).

– الشروط (حاصل على الثانوية المهنية – ولا يشترط وجود خبرة).

موعد التقديم

يبدأ التسجيل على وظائف مدينة الأمير سلطان والخدمات الصحية بوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، بتاريخ 01\07\1443 الموافق 02\02\2022، وينتهي التسجيل عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، لذلك يجب الإسراع في التسجيل مع ضرورة تعبئة البيانات بكل دقة، وتقع مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة على عاتق مقدم الطلب.