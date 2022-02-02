«بوتين» يتهم الغرب بجر بلاده لغزو أوكرانيا

«بوتين» يتهم الغرب بجر بلاده لغزو أوكرانيافى أول تصريحات مباشرة للرئيس الروسي منذ شهر ونصف عن الأزمة الأوكرانية، اتهم «بوتين»، الغرب بمحاولة جر روسيا إلى الحرب وتجاهل المخاوف الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

وقال «بوتين»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، الذي يزور موسكو حاليًا: «من الواضح الآن أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الأساسية».

و لم يُظهر بوتين أي علامة على التراجع عن المطالب الأمنية والتي تشمل عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو، والتي وصفها الغرب بأنها مستحيلة وبأنها ذريعة محتملة لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

فيما تحدث الرئيس الروسي عن احتمال قبول أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي، «الناتو»، في المستقبل ثم محاولة استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014، قائلا: «دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتبدأ هذه العمليات العسكرية، هل من المفترض أن نخوض حربا مع الحلف؟ هل فكر أحد في ذلك؟ يبدو أنه لا يوجد».

وأكد الرئيس الروسي أنّ واشنطن لا تهتم بأمن أوكرانيا، بل تريد احتواء روسيا وتستخدم أوكرانيا في سبيل تحقيق ذلك، وأضاف قائلا: «أوكرانيا نفسها هي مجرد أداة لتحقيق هذا الهدف»، وفقا لقناة «سكاي نيوز».

وحشدت روسيا ما يزيد على 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وتقول دول غربية إنها تخشى من أن بوتين ربما يخطط للغزو، وفي الوقت الذي تنفي فيه روسيا غزو أوكرانيا، أشارت إلى أنها ربما تخوض عملا عسكريا غير محدد حال عدم الاستجابة لمطالبها الأمنية، فيما هددت أمريكا وبريطانيا بفرض عقوبات على روسيا حال إقدامها على غزو أوكرانيا.

