وزير الدفاع الإسرائيلي يزور البحرين

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، إلى البحرين، بحسب ما ذكر متحدث باسمه.
وقال المتحدث الإسرائيلي إن غانتس سيوقع مذكرة تفاهم مع المنامة، التي دشنت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020، بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن غانتس وصل البحرين في زيارة رسمية، مشيرة إلى أنه سيوقع اتفاقية أمنية مع نظرائه البحرينيين.
وقالت إن زيارة ستستغرق ما يزيد قليلا عن 24 ساعة، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين في مملكة البحرين.
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