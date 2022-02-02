سر الجردل.. كشف كواليس صورة استشفاء صلاح ورفاقه

انتشرت في الأيام الأخيرة، صورة غريبة للاعبي المنتخب المصري، بينهم النجم محمد صلاح، وهم يستخدمون جرادل مياه بالية للعلاج بالماء البارد.
وأوضح السفير المصري في الكاميرون حقيقة الواقعة، في مداخلة هاتفية مع قناة إم بي سي مصر المحلية، مشيرا إلى أن استخدام الجرادل "فكرة مصرية".
وقال سفير مصر لدى الكاميرون، مدحت المليجي، إن الجرادل أحضرها المنتخب المصري معه، لاستخدامها في استشفاء اللاعبين، وتأتي مع غياب الإمكانات والمعدات اللازمة لهذه العملية لدى الكاميرون.
وقال المليجي في مداخلة هاتفية: " استخدام الجرادل وغيرها جزء من الخصوصية للمنتخب، ولا أعتقد أن الجرادل لها علاقة بالكاميرون ولكنها رغبة المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش".
وأوضح: "راحة العضلات أفضل في المياه الباردة وليس الساخنة، وهذه العملية ستتحقق بالجرادل المليئة بالثلج التي استخدمناها".
وتابع: "أجهزة الاستشفاء الخاصة موجودة في الكاميرون بأماكن التدريب ولكن من غير المفضل ذهاب اللاعبين لها تفاديا لأي إصابات بكورونا، وخروج اللاعبين سيكون للتدريب فقط".
وتواجه مصر منتخب الكاميرون المستضيف، مساء الخميس، في قمة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
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