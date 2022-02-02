يتنقل في صعيد مصر.. مدرب إنجليزي يتألق في دوري الدرجة الـ4

داخل ملاعب البحر الأحمر وصعيد مصر، يقود المدرب الإنجليزي، دون شانكس، نادي مكادي في الدرجة الرابعة بالدوري المصري لكرة القدم، في خطوة فريدة لم تحدث من قَبل، محققا نتائج إيجابية مع فريقه ضمن خطة طموحة لمنافسة الأندية الكبرى، خلال سنوات قليلة.

وراكم المدرب الستيني مسيرة مميزة كلاعب في الدوري الإنجليزي، حيث ظهر بقميص العديد من الأندية العريقة، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات؛ مثل فولهام وبيرنلي وكوينز بارك رينجرز وبرايتون قبل أن يتجه إلى التدريب في أميركا ونيجيريا والصين ليقرر منذ سنوات التواجد في مصر.

طموح كبير

ويقول شانكس لموقع "دوت الخليج" "سعيد بتجربتي داخل مصر والنجاح في تخطي دور المجموعات بالدرجة الرابعة، نواجه فرقا جيدة تمتلك الخبرة وروح المنافسة، لكننا نضع الفوز أمام أعيننا دائما، نحن الآن في موقف جيد لكن علينا بذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود".

ويتصدر فريق مكادي الذي يُشرف على تدريبه شانكس المجموعة الثانية في منطقة الأقصر بـ 24 نقطة بعد فوزه لـ 8 مباريات متتالية أمام فرق من مختلف محافظات صعيد مصر، ليتأهل إلى التصفيات الأخيرة من أجل الظفر بمقعد في دوري الدرجة الثالثة، خلال الموسم القادم.

ويوضح شانكس لموقع "دوت الخليج"، أسباب قدومه للعمل في قسم الدرجة الرابعة بالدوري المصري، مشيرا إلى رغبته في تحقيق إنجاز مع فريق مكادي عن طريق الوصول إلى الدوري الممتاز في أقصر فترة ممكنة واللعب مع الكبار أمثال النادي الأهلي والفرق الشعبية الأخرى، مُشيرا إلى التعاون والتكاتف بين الجميع لتحقيق هذا الحلم.

متاعب الدرجة الرابعة

وعن التحديات التي يواجهها خلال العمل في قسم الدرجة الرابعة بالدوري المصري، يقول شانكس لموقع "دوت الخليج"، "نواجه متاعب بسبب سوء أرضية بعض الملاعب، لكن نحاول التكيف مع الأمر، نلعب بروح قتالية مع الحرص على سلامة اللاعبين وعندما نأتي إلى ملعبنا في الغردقة نسعى للتعويض وإحراز أهداف كثيرة".

ويُشيد المدرب الانجليزي بموهبة اللاعبين المصريين بعد شهور من متابعة مباريات الدوري المصري وأداء لاعبي فريقه، ويقول عن ذلك "يمتلكون موهبة كبيرة ومهارات عالية وشغف كبير تجاه كرة القدم، أرى حماسهم أثناء التدريبات واللقاءات الرسمية، لا بد أن ينظر العالم بعناية إلى القارة السمراء ومصر، ومحمد صلاح أكبر دليل على تفوقهم".

تجربة محمد صلاح

ويُشير شانكس كثيرا إلى تجربة قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال الحديث مع لاعبيه في التدريبات اليومية، قائلا إنه ينصحهم بتكرار ما يفعله صلاح من عمل جاد ودؤوب في مسيرته الحافلة بالإنجازات وقدرته على اتخاذ أفضل القرارات داخل وخارج الملعب في أقل وقت وبدقة متناهية.

ويحرص المدرب على متابعة مباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، موضحا أن الفراعنة قدموا عروض قوية في المواجهات الصعبة التي مروا بها خاصة لقاء كوت ديفوار ثم مباراة المغرب، حيث اتسم أداؤهم بالقوة وتحمل المسؤولية وهو ما يمنحهم الأفضلية في اقتناص البطولة.

نصيحة عن مصر

ويعبر شانكس عن سعادته بالعيش في مصر، خلال الآونة الأخيرة، قائلا "الحياة هنا ممتعة والأجواء دافئة، الناس لديهم قدر كبير من الطيبة والمودة والصداقة، شعب جميل يجيد الترحيب بضيوفه، عشقت الغردقة والجونة والأقصر، وأنصح أصدقائي بقضاء العطلات في مصر، فهي تستحق حب الناس بمختلف جنسياتهم".

ويختتم المدرب الانجليزي حديثه بالتشديد على تعاونه المثمر مع المدرب المصري، عثمان أحمد، في وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للفريق من أجل مد اللاعبين بالخبرات المطلوبة وإظهار مواهب جديدة في الملاعب المصرية وتقديم نموذج متفرد من قلب الدرجة الرابعة.