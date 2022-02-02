عاجل.. البنتاجون: بايدن يقرر نشر مزيد من القوات فى شرق أوروبا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر نشر مزيد من القوات فى شرق أوروبا فى دول ألمانيا وبولندا ورومانيا.





وأشاد البنتاجون، بإعلان فرنسا نيتها نشر قوات تحت قيادة الناتو فى رومانيا، لافتًا إلى أن إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى أوروبا يتم بالتنسيق مع حلفائنا.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن كل أعضاء الناتو جاهزون لحماية الحلفاء من أى عدوان.

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