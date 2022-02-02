العاهل الأردنى: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من استقرار الأردن والمنطقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الشورى السعودى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث شدد الملك عبدالله الثانى، على متانة العلاقات التى تجمع الأردن والسعودية، محملاً رئيس مجلس الشورى السعودى، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولى عهده.
وأكد العاهل الأردنى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السعودية فى المجالات كافة، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم.
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