24 وفاة و16226 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 24 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و16226 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1225309 إصابة منذ بدء الجائحة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13217 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 56399 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 28.77%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14696240 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 4102 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1126695، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 85397.

وسُجلت 206 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 179، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 900 إصابة.