الرجوب: اللقاء مع شكرى وأبو الغيط يهدف للتنسيق فى ظل التصعيد الاسرائيلى

وقال "الرجوب"، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن لقاءه أيضا مع أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يأتى فى إطار التنسيق وحتى تتحمل الجامعة العربية مسئولياتها التاريخية بما له علاقة بالالتزام العربى تجاه فلسطين سواء كان فى الشق السياسى أو المالى أو الدعم فى المحافل الدولية.
ورحب الرجوب بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستى" الذى أكد أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصرى بحق الفلسطينيين.
وأعرب "الرجوب" عن أمله أن يتم خلال الأيام القادمة وعبر الحوار المتواصل مع الفصائل، الاتفاق على أن تنسجم مخرجات المجلس المركزى مع طموحات الفلسطينيين وان تؤسس لحوار وطنى شامل.
وأوضح أن الحوار متواصل مع كل فصائل العمل الفلسطينى، وأن هناك نصابا قانونيا وسياسيا لعقد المجلس المركزى، قائلا : "نسعى لأن ترتكز مخرجاته على قرارات الإجماع الوطنى فى مؤتمر المجلس الوطنى عام 1988 وأن تكون هناك أرضية مشتركة لصالح تفعيل العامل الإقليمى والدولى لصالح حق الفلسطينينيين فى إقامة دولتهم المستقلة".
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