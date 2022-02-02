الجزائر تعلن القبض على 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى عمليات عسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائرى تمكنت، خلال الفترة من 26 يناير الماضى وحتى الأول من فبراير الجارى، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات بحث وتمشيط فى عدد من الولايات الجزائرية.
كما نجحت فى ضبط 37 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن واحد، وأكثر من 355 ألف قرص مخدر.
وأشارت إلى أن قوات حرس السواحل تمكنت من القبض على 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية، فضلا عن ضبط 10 أطنان من خليط الذهب، وعدد من الأدوات المستخدمة فى التنقيب على هذا المعدن النفيس.
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