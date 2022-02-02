باكستان: رئيس الوزراء يتوجه غدا للصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية

جدة - نرمين السيد - يتوجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، إلى الصين غدا الخميس، فى زيارة تستمر لمدة 4 أيام (تبدأ من الغد وحتى 6 فبراير) لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية، بحسب بيان صحفى صادر عن الخارجية الباكستانية.





وذكرت قناة (جيو) الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء - أن خان سيحضر افتتاح البطولة فى 4 فبراير الجارى، للتعبير عن تضامنه مع بكين فى الوقت الذى قاطعت فيه بعض الدول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة فى بكين. وخلال الزيارة، سيعقد رئيس الوزراء الباكستانى لقاءات ثنائية مع الرئيس الصينى تشى جينبينج ورئيس الوزراء لى كه تشيانج. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، سيرافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين. وذكرت الخارجية الباكستانية أن دورة الألعاب الأولمبية تعزز التفاهم المتبادل والصداقة بين شعوب العالم، حيث ستصبح بكين أول مدينة تستضيف نسختى الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

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