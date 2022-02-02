الجزائر.. 475 مترشحًا لخوض انتخابات التجديد النصفى من البرلمان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية بلوغ عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى)، والتى ستجرى يوم السبت المقبل، إلى 475 مترشحًا يمثلون 22 حزبًا سياسيًا وقوائم مستقلة وحرة.





وأوضح رئيس السلطة المستقلة الجزائرية للانتخابات، محمد شرفى - فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - أن غالبية المرشحين من الشباب وممن تقل أعمارهم عن الستين سنة. وأضاف "شرفى" أنه تم قبول 475 ملفًا للترشيح من أصل 503 ملفات مودعة عبر 58 ولاية، حيث سيخوض أصحاب هذه الملفات هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27 ألفًا و151 ناخبًا. يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابى والإشراف على العمليات الانتخابية، ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.

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