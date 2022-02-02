البنتاجون ينشر أكثر من 3000 جندى فى أوروبا وسط توترات بين روسيا...

أعلن البنتاجون نشر أكثر من 3000 جندي لدعم الحلفاء الأوروبيين ، وهي أول حركة من هذا القبيل حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز قدرات الناتو في المنطقة وسط التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال مسئول كبير بالإدارة الامريكية لصحيفة ذا هيل: "بناءً على توجيهات الرئيس وتوصية الوزير أوستن، ستعيد وزارة الدفاع مواقع بعض الوحدات الموجودة في أوروبا إلى الشرق ، وتنشر وحدات إضافية مقرها الولايات المتحدة في أوروبا ، وتحافظ على حالة الاستعداد القصوى لقوات الاستجابة للوفاء بهذه الالتزامات"، وأضاف: "هذه القوات لن تقاتل في أوكرانيا. إنها ليست تحركات دائمة. واضاف المسؤول "انهم يستجيبون للظروف الحالية".
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