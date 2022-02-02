نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 مجاناً وجدول مباريات البطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العام للأندية 2022 من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان، حيث تستعد جميع الفرق المشاركة في البطولة لبدأ مشوارها نحو تحقيق اللقب، حيث ستقام بطولة كأس العالم القدمة في دولة الإمارات العربية خلال الفترة بين 3 فبراير، وحتي 12 فبراير بمشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم، وسيكون النادي الأهلي المصري ممثل قارة إفريقيا خلال البطولة الحالية، ويبحث الكثير من الجماهير عن قنوات مفتوحة تذيع كأس العالم للأندية 2022، وخاصة أن البطولة لن تنقل من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع كأس العالم للأندية مجاناً بدون تشفير عبر جميع الأقمار الصناعية، وجدول مواعيد مباريات البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 مجاناً

تعد بطولة كأس العالم للأندية من البطولات التي تلقي اهتمام ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث ستضيف الإمارات بطولة العالم للأندية الحالية، حيث يتوقع الجميع أن تكون البطولة الحالية غاية في القوة والإثارة في ظل مشاركة أقوي الفرق في جميع القارات، والتي توجت بلقب البطولة القارية الخاصة بها، وسيشارك في البطولة الحالية عدد من الفرق العربية والعالمية في محاولة لتحقيق إنجاز عربي جديد، والتتويج بأي من الألقاب خلال البطولة، وستكون البطولة الحالية منقولة من خلال مجموعة قنوات SSC السعودية حصرياً داخل السعودية، كما ستنقل أيضاً من قناة أبوظبي الرياضية أكسترا عبر التطبيق الخاص بها.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022

فريق البلد المستضيف : الجزيرة الإماراتي

بطل أوروبا : تشيلسي الانجليزي

بطل أمريكا الجنوبية : بالميراس البرازيلي

بطل إفريقيا : الأهلي المصري

بطل آسيا : الهلال السعودي

بطل أمريكا الشمالية : مونتيري المكسيكي

بطل أوقيانوسيا : بيري – من دولة تاهيتي

جدول مباريات كأس العالم للأندية

من المقرر أن تبدأ أولي مباريات كأس العالم للأندية 2022 يوم غد الخميس الموافق 3 فبراير، حيث سيلعب نادي الجزيرة الإماراتي أمام نادي بيري بطل أوقيانوسيا على ملعب محمد بن زايد، كما سيلعب النادي الأهلي المصري أولي مبارياته في البطولة يوم السبت القادم الموافق 5 فبراير أمام فريق مونتيري المكسيكي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأندية بدون تشفير

نتعرف على تردد القنوات المجانية التي ستذيع مباريات كأس العالم للأندية بدون تشفير عبر العديد من الأقمار الصناعية، حيث سنوفر لجميع متابعينا كل القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية تباعاً حسب الإعلان رسمياً عن ذلك، ومن أهم القنوات الناقلة لمباريات البطولة ما يلي:

قناة 1TV الجورجية 1TV GEORGIA

قناة ICTIMAL الأذرية

قنوات ERT الحكومية البلغارية

القنوات الإيرانية IRIB VARZISH HD ، IRIB TV 3 HD

كما ستقوم بإضافة كافة الترددات الخاصة بالقناة، وكذلك القنوات المجانية الأخري التي ستعلن عن نقل كافة مباريات البطولة، كما سنوضح جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية على قمر أسترا 19، والقمر الأوروبي، ويوتلسات 16، وغيرها من الأقمار الصناعية الأخري، فتابعونا.