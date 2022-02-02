نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث تزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم بيانها بشكل رسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي

اصبح بامكان الطلاب والطالبات فى شتى المحافظات العراقية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخرا على نتائج القبول الموازي اون لاين بعدما ان اعلنت عنها الوزارة بشكل رسمي فعلى مستوى كافة الشعب التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بعد الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع الجامعات العراقية وذلك بعد بيان معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي، على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تزايد حدة البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم الإعلان عنها بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور امامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf كما سبق لنا ذكره بالاعلى، هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج بمنتهى السهولة كما سبق لنا ذكره بالاعلى، على ان نوافيكم على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج