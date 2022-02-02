أخبار اليمن : طيران العدوان يكثف غاراته على 5 محافظات يمنية

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طيران العدوان يكثف غاراته على 5 محافظات يمنية

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على مأرب والجوف وشبوة وحجة وصعدة. طيران العدوان يكثف غاراته على 5 محافظات يمنيةكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على مأرب والجوف وشبوة وحجة وصعدة. وأفاد مصدر أمني بأن الطيران المعادي استهدف بـ6 غارات مديرية مدغل، و4 غارات مديرية الجوبة بمأرب، و4 غارات على منطقتي المهاشمة واليتمة بمديرية خب والشعف في الجوف. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على شبكة اتصالات في منطقة القنذع بمديرية بيحان شبوة، و4 غارات على مديرية حرض، وغارتين على مديرية عبس بحجة، وغارة على مديرية الظاهر بصعدة.



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