أخبار اليمن : العروبة ينتزع نقطة من أهلي صنعاء

العروبة ينتزع نقطة من أهلي صنعاءانتزع فريق العروبة التعادل 2-2 من أهلي صنعاء ليحصد أول نقطة بالجولة الثانية من بطولة كرة القدم ضمن الملتقى الشتوي الخامس يوم الأربعاء.

سجلّ لفريق الأهلي زكريا طفطوف وأحمد ضبعان في الدقائق 10 و70 ولفريق العروبة عمر الحرازي في الدقائق 27 و85 من عمر المباراة التي أدارها حكم الساحة يحيى درويش.

وحقق فريق العروبة أول نقطة بالجولة الافتتاحية، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط.

وتقام غدا الخميس في إطار الجولة ذاتها مباراة وحيدة تجمع وحدة صنعاء وضيفه أزال.

يذكر أن البطولة ينظمها نادي الوحدة ضمن فعاليات الملتقى، فيما يشرف عليها فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة.