العروبة ينتزع نقطة من أهلي صنعاء
انتزع فريق العروبة التعادل 2-2 من أهلي صنعاء ليحصد أول نقطة بالجولة الثانية من بطولة كرة القدم ضمن الملتقى الشتوي الخامس يوم الأربعاء.
سجلّ لفريق الأهلي زكريا طفطوف وأحمد ضبعان في الدقائق 10 و70 ولفريق العروبة عمر الحرازي في الدقائق 27 و85 من عمر المباراة التي أدارها حكم الساحة يحيى درويش.
وحقق فريق العروبة أول نقطة بالجولة الافتتاحية، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط.
وتقام غدا الخميس في إطار الجولة ذاتها مباراة وحيدة تجمع وحدة صنعاء وضيفه أزال.
يذكر أن البطولة ينظمها نادي الوحدة ضمن فعاليات الملتقى، فيما يشرف عليها فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العروبة ينتزع نقطة من أهلي صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.