البحرين وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الثقافة

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، خلال لقائها وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشولو ناركان، عمق العلاقات الثقافية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية.





جاء ذلك خلال لقائهما فى مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركتها فى مؤتمر منظمة التحالف الدولى لحماية التراث فى مناطق النزاع - "ألف" الثانى للمانحين.

وقالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثارالشيخة - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء - إن التعاون بين البلدين ساهم فى الارتقاء بالعمل الثقافى على المستوى الإقليمى والعالمى وأثمر عن مشاريع وبرامج متعددة خلال السنوات الماضية.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الاتفاقية التى تم عقدها ما بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ومتحف اللوفر باريس، والتى تتضمن عرض المتحف لعدد من القطع الأثرية البحرينية من المجموعة الدائمة لمتحف البحرين الوطنى ومتحف قلعة البحرين.

وتأتى هذه الزيارة لتلقى الضوء على عراقة العلاقات ما بين البحرين وفرنسا والتى تعود بداياتها إلى منتصف القرن التاسع عشر، ممتدة إلى زيارة المصمم الفرنسى العالمى جاك كارتييه للبحرين بداية القرن العشرين، بحثًا عن أجود أنواع اللؤلؤ البحرينى، وحتى القرن الحالى حيث شهدت السنوات العشر الماضية ازدهار العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد، وخصوصًا الثقافية حيث أثمرت العلاقات الثنائية عن معارض فنية وثقافية متبادلة ما بين مؤسسات كمتحف البحرين الوطنى ومعهد العالم العربى فى باريس، هذا إضافة إلى استقبال مسرح البحرين الوطنى ومواسم البحرين الثقافيّة للعديد من العروض الفرنسية العالمية.