عاجل- البنتاجون: نشر 3 آلاف جندى أمريكى إضافى فى أوروبا الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم أن هذا يتزامن مع انتشار قريب للقوات الأمريكية فى بولندا وألمانيا ورومانيا.

ونقلت القناة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن عمليات الانتشار فى أوروبا الشرقية تمثل إظهارًا لدعم حلفاء "الناتو" الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن تنتشر القوات "فى الأيام المقبلة".

ونقلت "سى إن إن" عن السكرتير الصحفى للبنتاجون، جون كيربى، قوله إن عمليات النشر تشمل إرسال حوالى 2000 جندى من الولايات المتحدة إلى بولندا وألمانيا فى الأيام المقبلة بالإضافة إلى نشر ما يقرب من 1000 جندى آخر يتمركزون حالياً فى ألمانيا داخل رومانيا.