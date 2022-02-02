التمويل الشخصي بدون تحويل راتب العميل .. وماهي الشروط وطريقة التسجيل

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب العميل هو أحد الخدمات التي قدمها بنك الرياض في الفترة الماضية ، ومن خلال خدمة تمويل المرابحة ، بشرط أن تكون الشروط التي يقدمها البنك مضمونة لتتناسب مع العميل ، يمكن للعميل الحصول على أموال لإدارتها. مشاريعهم الخاصة ، فالتقدم بطلب للحصول على قروض وقروض كافية للعملاء لسداد القرض بالكامل ، وتتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب العميل

مواطنو المملكة العربية السعودية الذين يسعون للحصول على تمويل شخصي في بنك الرياض دون دفع رواتب البنوك. يعمل بنك الرياض على تقديم قروض دون تقديم مستندات تحويل الراتب. من المعلوم أن إجمالي مبلغ القرض يصل إلى 300 ألف ريال ، والشروط التي يطلبها البنك سهلة ، ويمكن للعاملين في القطاعين العام والخاص الاستفادة والاستفادة من جميع المزايا التي يقدمها ، وخيارات السداد التي يقدمها البنك متباينة. وامتدت على مدى فترة زمنية تتميز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها.

معايير تمويل مصرف الرياض

أوضح البنك شروط حصول كل موظفي الدولة على القروض ، والشروط المعلنة هي كالتالي:

أما بالنسبة لسن المتقدمين للقرض ، فجميع المواطنين السعوديين يبدأون من 18 عامًا في حين أن جميع الوافدين والمقيمين في الدولة يبلغون من العمر 22 عامًا يجب على مقدم الطلب إحضار مستندات رسمية تفيد بأنه عمل في مكان العمل لمدة عام كامل يجب أن يكون الراتب 10،000 أو أكثر عند التقدم بطلب للحصول على تمويل مصرف الرياض أما بالنسبة لالتزامات العملاء في كافة البنوك فيجب ألا تتجاوز 33٪.

التقديم عبر رابط بنك الرياض أونلاين

يمكن للعملاء الذهاب إلى البنك للتحقق من البيانات بجميع المستندات التي تحتاج إلى المراجعة ، وفي نفس الوقت مراجعة ما إذا كانت شروط مقدم الطلب تستوفي: