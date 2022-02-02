تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد والخدمات التي يقدمها

تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت الوزارة اليوم عن إطلاق تطبيق رقمي للأفراد لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية حيث تم الإعلان عن التطبيق الجديد اليوم في مؤتمر LEAP التقني الذي أقيم برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض حيث حمل المؤتمر شعار عين على المستقبل وهو مؤتمر عالمي حيث شارك فيه عدد كبير من الشركات العالمية الرائدة في مجال التقنية وغيرها حيث دائماً ما تسعى المملكة إلى تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحول كافة الخدمات والمعاملات الحكومة إلى معاملات رقمية وذلك بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وسهولة المعاملات والإجراءات المتبعة لأنها بما يعود بالنفع على الدولة والمستفيدين في كافة الخدمات.

تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد

ذكر المهندس محمد الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية للخدمات المشتركة أن الوزارة تسعى إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها وذلك بهدف مساعدة المستفيدين في الوصول إلى أي خدمة يحتاجون إليها وقد أحرزت الوزارة تقدم كبير في هذا المجال خاصة في الآونة الأخيرة، وكانت الوزارة قد وقعت في هذا المؤتمر مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الشركات وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تضعه الوزارة وكذلك الاستفادة من عقود الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص وكذلك الاستفادة من خدمات تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية والتقنية الخاص بمجال الرقمنة وإعطاء تقييمات أمنية للمنصات التي أطلقتها الوزارة والتابعة لها إلى جانب عدد كبير من المهام المختلفة في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الوزارة إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا المجال واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم القرار وذلك بهدف مواكبة متطلبات العصر وإحداث التطور في الخدمات المقدمة للمستفيدين والتابعين للوزارة.

الخدمات المقدمة من التطبيق الجديد

يعد تطبيق الأجهزة الذكية التي أعلنت عنه الوزارة واحداً من أهم التطبيقات التي تقدمها الوزارة وهناك عدد كبير من الخدمات التي يمكن إنجازها عبر تطبيق الوزارة الجديد ومن أهمها التالي: