القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

يبحث الملايين من مُحبي كرة القدم في مصر والعالم العربي عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على محرك البحث “جوجل”، وينتظر الجمهور هذه المباراة بفارغ الصبر حيث تُعد نهائي مبكر، فالمنتخب المصري والكاميروني من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تُقام من يوم 6 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022م في الكاميرون، ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني يوم الخميس الموافق الثالث من شهر فبراير في نصف نهائي البطولة ليتأهل الفائز من الفريقين إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ليواجه المنتخب الفائز في المباراة القادمة بين منتخبي السنغال وبوركينا فاسو على أن تكون مباراة النهائي يوم الأحد 6 فبراير، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة لها كما وضحنا لكم في مقال سابق القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب، فتابعونا.

القنوات الناقلة مصر والكاميرون

تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت حقوق بث مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف نهائي بجانب كافة مباريات البطولة على قناة beIN Sports MAX HD1، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي على محمد على، ومن الجدير بالذكر أنه هناك قنوات أخرى قد أعلنت بث مباراة مصر والكاميرون بشكل مجاني نوضحهم لكم كالتالي:

قناة الجزائرية الرياضية الأرضية تردد 11680 بإستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 قناة النبأ الليبية تردد 11096 بإستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 قناة تيلي تشاد تردد 12015 بإستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 قناة فوكس سبورت تردد 12284 بإستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500

مصر ضد الكاميرون

فاز المنتخب مصري على نظيره المغربي في مباراة صعبة في الدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتأهل إلى دور نصف النهائي ليواجه منتخب الكاميرون وقد أحرز الهدفين للمنتخب المصري النجم محمد صلاح والنجم محمود تريزيجيه بينما سجل للمنتخب المغربي سوفيان بوفال، وكان قد فاز منتخب الكاميرون على نظيره منتخب جامبيا بهدفين مقابل لاشىء، ويتوقع الكثير من محللين كرة القدم مباراة قوية بين المنتخبين المصري والكاميروني ويستعد نجوم الفريقين إلى هذه المباراة بشكل استثنائي.