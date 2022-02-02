نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تعرف على شروط وخطوات تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور1443 بالمملكة العربية السعودية من الخدمات الجديدة الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الأسر السعودية .

يبحث العديد عن الشروط التي يجب توافرها لتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية من حيث الأسر التي في أشد حاجة للاستفادة من خدمات النظام وتزويدهم بالدعم المادي الذي يساعدهم في تحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي في مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير حياة اجتماعية كريمة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور هو نظام جديد تم أصدارة من قبل وزارة الموارد البشرية، لمساعدة شريحة مجتمعية تستهدف الأفراد، والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود لمساعدة هذه الأسر في مواجهة غلاء المعيشة، وقد وفرت الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المتطور الجديد، لتسهيل معاملات التسجيل ودراسة الحالات التي تستحق الدعم عبر الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وهي كالآتي :

أن يكون موظفاً حاملاً للجنسية السعودية، ومقيما بشكل دائم في السعودية.

أن يقل الدخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي للموظف، و 550 ريال سعوديًا لكل فرد من أفراد أسرته.

ألا يمتلك الموظف أصولاً ذات قيمة.

أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون الموظف مقيماً في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور

قم بالدخول إلي موقع منصة الضمان الاجتماعي المطور على شبكة الأنترنت.

انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على أنشاء حساب جديد.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية ومن ثم النقر على حماية المعاشات.

قم بالنقر على رمز تسجيل الدخول للخدمة.

قم بتحديد مكتب الضمان مع تحديد الفئة.

أضف كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قراءة الشروط والأحكام المذكورة أمامك في الموقع والموافقة عليها.

وأخيراً انقر على إرسال.

قدمنا لكم من خلال موقعنا شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور1443.