أخبار اليمن : قرصنة عدوانية لـ7 سفن يفاقم أزمة المشتقات النفطية

قرصنة عدوانية لـ7 سفن يفاقم أزمة المشتقات النفطيةيواصل تحالف العدوان السعودي إحتجاز 7 سفن وقود أمام سواحل جيزان فيما يعد أعمال قرصنة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واوضح المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس/ عمار صالح الاضرعي أن القدرات التشغيلية لكافة القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والصحية تشهد إنهيارات متتالية بسبب أزمة المشتقات النفطية.

مشيراً إلى استمرار تحالف العدوان باحتجاز 7 سفن وقود وممارسة القرصنة عليها رغم حصولها على تصاريح دخول أممية .

واوضحت شركة النفط اليمنية أن سفن النفط المحتجزة تحمل إجمالي (173,351) طن من البنزين والديزل والمازوت والمازوت، منوهة إلى حصول السفنعلى تصاريح الأمم المتحدة، وأن الحمولة تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

وفي بيان هام على صفحتها بموقع (فيس بوك) اعتبرت شركة النفط اليمنية إحتجاز السفن انتهاك من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ومواد القانون الدولي الإنساني وقانون النزاع المسلح؛ وجميع القوانين والأعراف المعمول بها.

مشيرة إلى تجاهل هيئات الأمم المتحدة لجوهر وأهداف اتفاق السويد القبعة شددت - بكاملها - ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

