وزير الخارجية الإيطالى يدعو لحوار بناء مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "آكى" الإيطالية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين دى مايو، ونظيرته الاستونية إيفا ماريا ليميتس، حيث أعرب دى مايو، عن دعم إيطاليا لأمن الحلفاء ووحدة أراضى أوكرانيا.
يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراغى، شدد فى مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الروسى، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على أهمية العمل على خفض التوترات، لما لها من تداعيات خطيرة مفاقمة للأزمة، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما تم الاتفاق على التزام مشترك بحل مستدام ودائم للأزمة والحاجة إلى إعادة بناء مناخ من الثقة بين الغرب وموسكو.
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