الكويت: الطلب على النفط يشهد تعافيا مستمرا وسط تحسن الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى الدكتور محمد الفارس، إن الطلب العالمى على النفط يشهد تعافيا مستمرا فى ظل الأجواء الحالية الإيجابية وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمى واستمرار حركة السحوبات من المخزونات النفطية.





وأشار الفارس -اليوم الأربعاء، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك فى الاجتماعين الـ37 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والـ25 الوزارى لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى - إلى وجود محاذير تستدعى مواصلة توخى الحذر ومراقبة تطورات السوق فى ظل المتحورات الجديدة لجائحة (كوفيد 19) وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم متوقعا ان "تأثيرات متحور (أوميكرون) ربما تكون طفيفة فى ظل التوسع فى توزيع اللقاحات".

وذكر أن (أوبك) تعمل بمسؤولية فى اتخاذ قراراتها بصورة جماعية توافقية ليصب فى مصلحة جميع الأطراف وتضمن نمو الاقتصاد العالمى وتوازن أسواق النفط.وأشاد بنتائج اجتماع (أوبك بلس) الذى يتماشى مع استراتيجيتها فى رفع الانتاج منذ شهر أغسطس 2021 اذ اثبتت فاعليتها فى أمن الإمدادات فى السوق مبينا انه يتم مراجعتها بشكل شهرى فى إطار تحقيق الاستقرار.

وأشاد فارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة فى (أوبك بلس) باتفاق اعلان التعاون والذى يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات.

وأكد أن الاجتماعات الشهرية تحقق الكثير من الشفافية والاستجابة الإيجابية فى سوق يشهد متغيرات متسارعة، مشددا على أن (أوبك بلس) من خلال التشاور والتنسيق والتوافق الجماعى تقوم بكل ما يسهم ويدعم استقرار الاسواق وتوازنها.

وضم وفد الكويت إلى الاجتماعين اضافة للوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطى والممثل الوطنى لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

كانت أمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أعلنت ان اجتماعا وزاريا للدول الأعضاء فى تحالف (أوبك +) سيعقد عبر تقنية فيديو كونفرنس) وإن تحالف (أوبك +) الذى يضم أعضاء (أوبك) ومنتجين من خارجها سيناقش خلال الاجتماع الوزارى ال25 مراجعة سياسة الإنتاج والخطة الحالية التى تستهدف الزيادة التدريجية فى الأسواق.