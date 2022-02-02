أمريكا تدعم القطاع السياحى التونسى بـ50 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير الأمريكى بتونس دونالد بلوم، عن دعم القطاع السياحى التونسى بمبلغ قيمته 50 مليون دولار من خلال إطلاق مشروع زور تونس "VISIT TUNISIA" لتنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة.





وقال السفير الأمريكى- فى تصريحات لإذاعة "موزاييك التونسية"، على هامش زيارته إلى الموقع الأثرى بسبيطلة بولاية القصرين، اليوم الأربعاء، إن هذا المشروع يعتبر أكبر تمويل من جهة مانحة لقطاع السياحة التونسى، مضيفا أن المشروع سيعمل على تطوير المنتجات والخدمات السياحية، واستغلال كل الطاقات التى لم يتم استخدامها فى السابق؛ خاصة المجالات الثقافية والتاريخية والبيئية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى خلق 15 ألف فرصة عمل فى قطاع السياحة غير المباشرة، حيث سيحقق زيادة الاستثمارات ليبلغ العائد 20%، من خلال استقبال 11 مليون سائح بحلول عام 2026.