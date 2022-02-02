وزير خارجية المجر يعرب تقدير بلاده لنهج السياسة الخارجية العمانية

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، عن تقدير واحترام بلاده لنهج السياسة الخارجية لسلطنة عمان، التى ترتكز على التمسك بالأعراف والمبادئ والقيم، مشيدا بجهود السلطنة فى تهدئة التوترات ومساعيها فى نشر السلام بالمنطقة.





وأكد سيارتو، ذخلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره العمانى بد بن حمد البوسعيدى، أن الدول الأوروبية تولى الأهمية لاستقرار المنطقة بما ينعكس إيجابا على أوروبا بشكل عام.

وأوضح أن أساس العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين تتمثل فى التعاون الاستراتيجى، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات فى مجال الطاقة مرحلة أكثر ابتكارا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية فى سلطنة عمان بتكلفة تصل إلى 10 ملايين يورو بدعم من الحكومة المجرية.

وأشار الوزير المجرى إلى أن بنك إكزم المجرى اعتمد تمويلا ائتمانيا بقيمة 56 مليون دولار لتسهيل التعاون التجارى بين البلدين فى ضوء توقيع اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمار بين سلطنة عمان والمجر.

من جانبه، أشاد البوسعيدى بنتائج جلسة المباحثات مع نظيره المجرى، قائلا "وجدنا تطابقا فى وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التى نعالجها سويا فى هذا العالم المترابط".

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية والتجارة المجرى تجسد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ونموها، معبرا عن أمله فى زيارة المجر فى المستقبل القريب لتعزيز آفاق التعاون المشترك.