الإمارات تعلن تدمير 3 طائرات من دون طيار معادية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة فجر الأربعاء، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق من الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.
وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
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