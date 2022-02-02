اكتئاب أم غيبوبة؟ مصادر عائلية تكشف الوضع الصحي لعمرو زكي

كشف صابر زكي، شقيق عمرو زكي، مهاجم الزمالك المصري ومنتخب الفراعنة الأسبق، حقيقة الأنباء التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمصر عن مرضه ودخوله في "غيبوبة".

ونفى صابر زكي كافة الأخبار التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن دخول شقيقه في نوبة اكتئاب ودخوله في "غيبوبة" بسبب تدهور حالته الصحية، مؤكدا أن عمرو زكي بحالة جيدة.

وقال صابر زكي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، "أخي بحالة جيدة ولم يمر بأية أزمات صحية، كل ما تردد عن حالته الصحية أقاويل مغلوطة ولا نعرف مصدر تلك الشائعات".

ويكمل شقيق عمرو زكي "بداية الشائعات حول مرض أخي جاءت بعد تغريدة نشرها كابتن إبراهيم سعيد، كان يقصد بها أمر معين وتم فهم كلامه بشكل خاطئ. إبراهيم سعيد لم يقل إن عمرو زكي مريض، والإشاعات استمرت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أدخلوا أخي في غيبوبة".

ويوضح زكي "ما قصده إبراهيم سعيد، أنه يرغب من زملاء عمرو زكي أن يضغطوا عليه من أجل الظهور على الفضائيات ويحلل المباريات وأن التحليل ليس حكرا على أشخاص بأعينهم".

ويتابع شقيق مهاجم الزمالك الأسبق "تواصلت مع إبراهيم سعيد وأكد لي أن المتابعين أساؤوا فهم تغريدته عن عمرو زكي، كما أنها أزمة صُنعت من لا شيء".

تأثير شائعة المرض

ويسترسل صابر زكي "ما تردد بشأن حالة أخي الصحية من إشاعات سبب مشكلة أسرية كبيرة فوالدتي دخلت في حالة مريضة كبيرة منذ الأمس بسبب الإشعاعات التي أُطلقت على أخي، وحالتها النفسية سيئة للغاية".

ويكمل زكي "عمرو زكي نفسه ضجر بسبب كثرة الإشاعات حول حالته الصحية، وأخبرني ألا أرد على تلك الإشاعات. أخي دائم التساؤل لماذا لا يتم تداول أخبار عني سوى شائعات المرض؟ وهذا الأمر تسبب بحالة إزعاج كبيرة له وللأسرة".

ويتابع شقيق عمرو زكي "قررت الخروج عن صمتي وكشف الحقيقة لأن الأمر زاد عن حده بدرجة كبيرة، وأصبح لا يُطاق. ما أحزننا أن معظم الأخبار التي يتم تداولها عن أخي في الفترات الأخيرة عباراه عن مرضه أو دخوله في غيبوبة وكلها في الأساس شائعات وأخبار كاذبة".

ويكمل "من يروج لشائعات حول مرض عمرو زكي لا مصلحة له سوى الإثارة وقلب مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق "التريند" ولا يهتمون بما قد تسببه تلك الإشعاعات من ضيق وإزعاج للأسرة".

تداعيات حادث عمرو زكي

وكان عمرو زكي مهاجم منتخب مصر الأسبق وأندية الزمالك وهال سيتي وويجان الإنجليزي، قد تعرض في أواخر أغسطس من عام 2019 لحادث مروع، أدى لإصابات كبيرة وكدمات، قبل أن يتماثل للشفاء بعد رحلة علاج دامت لعام كامل.

وفي هذا الشأن، نفى صابر زكي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن معاناة اللاعب الدولي الأسبق لمنتخب مصر من أزمة في الحركة بسبب مضاعفات الحادث الذي تعرض له في 2019.

ويعلق صابر زكي "قررنا منذ حادث عمرو زكي أن نغلق على أنفسنا ونبتعد عن الظهور، وأخي خضع للعلاج في مصر وفي تركيا لمدة عام حتى أصبح طبيعيا، ولا حقيقة لما تردد بشأن تفاقم إصابته فهو بصحة جيدة تماما".

حقيقة حالة الاكتئاب

ويعلق صابر زكي على الأخبار التي تم تداولها عن دخول مهاجم الفراعنة الأسبق في حالة اكتئاب بسبب عدم تواصل زملائه السابقين من نجوم منتخب مصر معه، وتجاهلها حيث أوضح "لا حقيقة لهذا الأمر، عمرو زكي على تواصل دائم مع زملائه السابقين، حتى لاعبي المنتخب الحاليين أخي يتواصل معهم دائما".

ويتابع "عمرو زكي تواصل يوم الجمعة الماضي مع محمد صلاح قائد المنتخب للشد من أزره قبل مواجهة المغرب، واللاعب أخبره أن جميع اللاعبون على قلب رجل واحد من أجل حصد اللقب القاري وإسعاد الشعب المصري، وكذلك هناك تواصل مع عصام الحضري".

ويختتم الشقيق الأكبر لمهاجم منتخب مصر الأسبق تصريحاته بالقول "وجهة نظر أخي في هذا الأمر، أنه ليس من الضرورة أن يخرج ويقول أنه تواصل مع لاعبي المنتخب كي يتحدث عنه الناس، هو فقط يقوم بدوره في صمت، وكل ما تردد عن إصابته بحالة اكتئاب، شائعات".

ويعد عمور زكي واحدا من أبرز المهاجمين بتاريخ كرة القدم المصرية، حيث كان أحد عناصر الجيل الذهبي للفراعنة الذي حقق الثلاثية الإفريقية المتتالية، كأس الأمم نسخ 2006، 2008، 2010.

ومثل عمرو زكي عدة أندية مصرية أبرزها الزمالك وإنبي وله تجربة احترافية سريعة بالدوري الإنجليزي لعب خلالها بألوان قميص فريقي هال سيتي وويجان، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيا عام 2015.