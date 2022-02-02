بوتين وجونسون يبحثان هاتفيا الأزمة الداخلية الأوكرانية والضمانات الأمنية

وجاء فى بيان للمكتب الصحفى للكرملين، اليوم: "جرى تبادل تفصيلى لوجهات النظر فى سياق الأزمة الأوكرانية الداخلية والموقف حول توفير ضمانات طويلة الأمد وثابتة قانونا لأمن روسيا"، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسى، لفت انتباه رئيس الوزراء البريطانى إلى ما تقوم به كييف من تخريب لاتفاقيات مينسك.
وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى عدم رغبة حلف الناتو فى الاستجابة بطريقة مناسبة للمخاوف الروسية الراسخة، متذرعا بما يسمى بسياسة "الأبواب المفتوحة" للحلف، والتى تتعارض مع مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".
وذكر البيان أن "الرئيس الروسى أوضح الخطوط العريضة للمقاربات الأساسية لهذه القضايا، وعلى وجه الخصوص، تم لفت الانتباه إلى التخريب المزمن الذى قامت به كييف لاتفاقيات مينسك".
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