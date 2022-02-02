فلسطين: 22 تدنيسا للأقصى ومنع رفع الأذان 50 وقتا بالحرم الإبراهيمى 

واستعرضت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية - فى تقرير اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - واقع الاعتداءات على المسجدين الأقصى والابراهيمى وسائر دور العبادة، ومواصلة سياسة الحصار وإطباق الخناق على المصلين من قبل سلطات الاحتلال، ومواصلة عملية المخططات التهويدية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أخطر بهدم مسجد قيد الإنشاء فى بلدة "نحالين" غرب بيت لحم، وأخطر بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى بالعيساوية تحت تهديد الهدم عبر قرار إدارى، واقتحم مسجد كفر عبوش القديم فى محافظة طولكرم فى ساعات ما قبل الفجر وقام بتصويره.
وأضاف: إن المقامات الإسلامية لم تسلم أيضا من التدنيس، فقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية فى عدة مقامات، كما أقدمت جرافات الاحتلال على انتهاك حرمة مقبرة "أم طوبا" جنوب مدينة القدس، وشرعت بهدمها من الأسوار والقبور "قيد الإنشاء، فى تدنيس واضح لحرمة الأموات.
وعلى صعيد عملية التهويد المستمرة، وافقت حكومة الاحتلال، على مخطط لتحديث البنية التحتية، وتشجيع الزيارات اليهودية الاستيطانية لحائط البراق.
وواصل الاحتلال حصاره للحرم الابراهيمى، وتدقيقه بهويات القادمين إليه، ويتعرض المسجد لهجمة احتلالية شرسة فى محاولة منه لفرض السيطرة الكاملة عليه، وبأدوات شتى.
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