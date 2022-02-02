مبعوث الرئيس الروسى يبحث مع أبو ردينة تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - ناقش ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا خلال اتصال هاتفى مع نبيل أبو ردينة، نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطينى وعضو حركة "فتح"، اليوم الأربعاء، القضايا المتعلقة بتسوية النزاع الفلسطينى – الإسرائيلى.





وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك)، اليوم، أن الجانبين بحثا عدة قضايا تتعلق باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس المنصة السياسية "منظمة التحرير الفلسطينية" فى ضوء الاجتماع المقبل للجنة المركزية للمنظمة المقرر فى 6 فبراير الجارى، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى مهمة دعم جهود المجتمع الدولى فى إطار قرارات الأمم المتحدة.

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