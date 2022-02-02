واشنطن تدين بـ"أشد العبارات" الهجوم الحوثي على الإمارات

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بـ"أشد العبارات"، الأربعاء، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الإمارات بطائرات مسيرة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراضها وتدميرها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "ندين الهجمات التي تستهدف شركاءنا في السعودية والإمارات بأشد العبارات"، مؤكدا التزام واشنطن بالعمل مع الإمارات والسعودية لتعزيز قدراتهما الدفاعية.

وأوضح برايس أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل والوحيد لحل الأزمة في اليمن"، مشددا في الوقت نفسه على أن "هجمات الحوثيين ضد المدنيين هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل للأزمة".

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على أن قرار تصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" ما زال قيد الدراسة، قائلا إن الولايات المتحدة "لن تتردد في فرض عقوبات على قادة الحوثيين".

وأعرب برايس عن اعتقاده أن واشنطن ستتخذ المزيد من تلك الخطوات تجاه ميليشيات الحوثي على ضوء الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي الإماراتية.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة الليلة، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.