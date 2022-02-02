فيديوجراف.. تفاصيل المعركة النارية فى الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - يتنافس بالانتخابات الرئيس الحالى جايير بولسونارو مع الرئيس السابق لولا دا سيلفا، وتضم الانتخابات أيضا مرشحين آخرين مثل حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا، كما يتنافس على منصب الرئيس السناتور سيمون تيبيت والقاضى سيرجيو مورو. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تأهل لولا وبولسونارو إلى الجولة الثانية، والاستطلاعات ترجح فوز دا سيلفا بسبب انهيار الاقتصاد فى عهد بولسونارو. وحسب المراقبين ستكون لنتيجة الانتخابات تأثيرات خطيرة تتجاوز البرازيل.

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