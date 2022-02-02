نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف والاستعلام عن نتيجة القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية على نحو الكتروني ومبسط نستعرضها الان من خلال موقعكم الاخباري العارضة نيوز

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

تستمر الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق، حيث تتزايد الى حد كبير حدة تساؤلات الطلاب وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم تفعيل إمكانيات الحصول عليها من المنزل فى ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، حيث تحرص المنظومة التعليمية بالعراق على حفاظ على صحة وسلامة الطلاب من تلقي عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث استخدمت وزارة التربية والتعلي الوسائل الإلكترونية البديلة للتواجد داخل المدارس للحصول على الخدمات التعليمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بشكل مؤخر اشارت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض الدرجات على ان تكون على الفور امامكم النتائج بالحال

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد أشارت على معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وكذلك الشروط القبول الموازي بعدما أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33