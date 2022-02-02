حليب الكركم قبل النوم يصنع المعجزات وما سيحصل للجسم من فوائد ستجعلك من عشاقه

حليب الكركم المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي مفيد جدًا للصحة فهو لا يجعلك تشعر بالدفء في الشتاء فحسب بل له أيضًا العديد من الفوائد الصحية، هناك العديد من الأسباب للقيام بذلك.

فوائد تناول حليب الكركم قبل النوم

غني بالمغذيات الحليب غني بالعناصر الغذائية التي يحتاج الجسم كل يوم فهو يحتوي على الكلسيوم وفيتامين د وفيتامين أ وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 12 والزنك والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم.

يحتوي الكركم للوقاية من الإنفلونزا على مركب يسمى الكركمين وهو مضاد للالتهابات ويمكن أن يحمي جسمك من الإنفلونزا ونزلات البرد.

إذا كنت تعاني من الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد والسعال فيجب عليك أيضًا تناول الحليب الذهبي يوميًا لأنه يمكن أن يسرع عملية الشفاء.

مفيد للمعدة إذا كنت تعاني من الانتفاخ المتكرر وعسر الهضم فكل ما عليك فعله هو شرب كوب دافئ من حليب الكركم قبل النوم لأنه سيساعد على تهدئة المعدة وتسريع عملية الهضم.

يوصى به لمرضى السكر يمكن لمرضى السكر أيضًا شرب حليب الكركم.

حليب الكركم آمن لأنه يقلل من السيتوكينات الالتهابية التي تؤثر بشكل إيجابي على مستويات السكر في الدم.

حليب الكركم قبل النوم

يمكن أن يساعدك كوب من حليب الكركم الدافئ قبل النوم في الحصول على نوم جيد ليلاً.

إذا كنت تعاني من الأرق أو تستيقظ عدة مرات في الليل يجب أن تضيف الحليب الذهبي إلى روتينك.

يعمل حليب الكركم على استقرار معدل الشفاء وعلاج أي إصابات أو تورم داخلي نظرًا لأن الجسم في حالة راحة فهذا هو الوقت المثالي لمهام إصلاح الجسم حيث يعمل الكركم مع الحليب والقرفة والفلفل الأسود بشكل عام على تعزيز المناعة.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لحليب الكركم أيضًا إلى تأخير علامات الشيخوخة عن طريق منع تكون الخطوط الدقيقة والتجاعيد والحفاظ على بشرة متألقة.

طريقة عمل حليب الكركم

مقادير حليب الكركم تتكون من: حليب (ويفضل الحليب منزوع الدسم) – كركم – فلفل أسود – حبهان – زيت جوز الهند – عسل.

أما طريقة التحضر فهي: