نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من قد تم الإعلان عن البدء في الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية التعليم بالعراق، سوف نعرضها عليكم اليوم، حيث لأن كثرت عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات للتعرف على نتائج وزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن تقدم آلاف الطلاب والطالبات من أجل الالتحاق على القبول الموازي لجميع الأقسام التي توجد في الجامعات بالعراق، وعليه سوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل التي تتعلق برابط الاستعلام عن نتائج أون لاين بكل سهولة ويسر على المواقع التعليمية التي قد جاءت أمام كافة الطلاب.

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من

قد كشفت وزارة التربية والتعليم بالعراق على بدء الوزارة في القيام بنشر نتائج القبول الموازي في العراق، إلى جانب الإعلان عنها من خلال موقع نتائجنا والكثير من المواقع التعليمية الأخرى، حيث قام عدد كبير من الطلاب والطالبات بالبحث عن النتائج بحالة مليئة بالقلق والتوتر للتعرف عن النتيجة بعد أن تم الإعلان عن قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة الجامعات العراقية، بعد أن تم الإعلان عن نسب القبول الموازي وأيضاً شروط القبول الموازي وجميع الأمور التي تتعلق بنتائج القبول الموازي التي أصبحت متوفرة بالوقت الحالي التي توجد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعبر موقع نتائجنا، وسوف نتعرف على الخطوات المتبعة للحصول على النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يجب على المتقدمين اتباع هذه الخطوات من أجل الحصول على نتائج القبول الموازي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق.

يتم النقر على خانة استعلام عن نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2021/ 2022.

يتم إضافة اسم الطالب رباعي.

الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على خانة استعلام.

على أن تكون النتائج متاحة فور القيام بالوزارة باعتمادها.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ ;كلية طب المثنى : 98.17

٢٢_ كلية طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ كلية طب نينوى : 98.00