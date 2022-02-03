استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - آسيويا، فى أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 670 ألفا و313 حالة والوفيات إلى 8779 حالة.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8744 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و295 ألفا و494 حالة والوفيات إلى 37 ألفا و777 حالة.

وفى بنجلاديش، سجلت البلاد 12 ألفا و193 إصابة ووفاة 36 شخصا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و824 ألفا و180 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و461 حالة.

وفى بروناى، سجلت السلطات الصحية 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفا و558 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفى سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 3101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد الإصابات 362 ألفا و176 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 859 حالة حالة عقب تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وفى جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى141 ألفا و60 حالة والوفيات إلى 278 حالة.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى والوفيات إلى 11 ألفا و766 حالة.

وفى أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 534 حالة وفاة، و88 ألفا و85 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من ماتوا فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 157 ألفا و409 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 17 مليون و515 ألفا و199 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 395 حالة وفاة، و118 ألفا و994 إصابة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 147 ألفا و320 حالة، وإجمالى الإصابات 11 مليونا و235 ألفا و745 إصابة.

وفى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 ألفا و693 إصابة جديدة و56 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 2 مليون و745 ألفا و383 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و24 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 ألفا و825 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليون و984 ألفا و544 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 106 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفا و721 حالة. حسبما ذكرت صحيفة كاثميرينى اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 3083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 262 ألفا و867 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 736 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة على مدار أمس.

وفى أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفا و560 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و199 ألفا و776 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6228 حالة عقب تسجيل 92 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضى.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 35 ألفا و802 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و292 ألفا و345 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و242 حالة عقب تسجيل 120 حالة وفاة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و851 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و714 ألفا و863 إصابة، كما سجلت 61 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 13 ألفا و748 حالة وفاة.

وفى مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 68 ألفا و193 حالة والوفيات إلى 556.

وإفريقياً، فى كينيا، سجلت السلطات الصحية 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات 321 ألفا و671 إصابة، بينما سجلت البلاد 6 حالات وفاة ليصل إجمالى إلى الوفيات 5593 حالة وفاة.

وفى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 253 ألفا و340 حالة والوفيات إلى 3136 حالة.