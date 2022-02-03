32 الف ريال سعوى افضل و أرخص أنواع السيارات في السعودية بمواصفات عالية الجودة جبارة

افضل و أرخص أنواع السيارات، تتنوع الأسباب التي يتم على أساسها اختيار سيارة جديدة من شخص لأخر، البعض يبحث عن الجودة والأداء العالي دون النظر إلى سعر السيارة والبعض الأحر يفضل السيارة التي تحتوي على أمكانيات ترفيهية عالية، بالإضافة أن الكثير من الشباب يبحث عن سيارة ذات مظهر عصري، ويفضل الكثير من الناس السيارات ذات الجودة المقبولة والسعر الاقتصادي، وإليكم سيارات اشتهرت بسعرها الرخيص وجودتها الكبيرة في السوق السعودي.

افضل و أرخص أنواع السيارات

سيارة شيفروليه سبارك LS 2021

تعد سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 أحد أرخص السيارات في السعودية حيث يتراوح سعرها ما بين 32000 إلى 53 ألف ريال سعودي.

حيث يتراوح سعرها ما بين 32000 إلى 53 ألف ريال سعودي. إذا كنت تبحث عن سيارة بسعر منخفض وموفرة في استخدام الوقود وعملية مناسبة للسير على جميع الطرق

فإن سيارة شيفروليه سبارك Ls من أفضل الخيارات.

حيث أن محركها يعمل بقوه 67 حصان ومكون من أربع أسطوانات، كما تبلغ سعته 1.4 لتر.

أما عزم دوران السيارة يصل إلى 127 نيوتن لكل متر، فيما تستهلك السيارة وقودا بمعدل لتر واحد كل 19.6 كيلو متر.

متوسط سعر السيارة في السوق السعودي 36.900 ألف ريال سعودي.

سيارة شانجان السفن 2021

تأتي سيارة شانجان السفن ضمن فئه سيارات السيدان وهي صناعة صينية.

تتميز السيارة بمظهر ديناميكي رائع وعصري مناسب للشباب حيث تزين واجهة السيارة أضواء أمامية تعمل بتقنية اليد.

كما تحتوي واجهة السيارة على عدسات فائقة تعمل بواسطة تقنية الليد.

لها محرك جيد تبلغ قوته 105 حصان وهو مكون من أربع أسطوانات وتصل سعته إلى 1.5 لتر.

وتبدأ أسعار سيارة شنجان السفن 2021 في السوق السعودي من 32.900 ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس 2021